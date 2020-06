St-Charles passera aux mains d’une SA

Une Société anonyme va reprendre le Collège St-Charles pour 1 franc symbolique. Les sociétaires de l’école privée ont accepté le principe lundi soir en assemblée générale ordinaire.

Deux anciens élèves du collège, Didier et Philippe Membrez avait déjà donné leur accord à la constitution du capital de cette nouvelle société. SA qui reprendra donc le domaine et les dettes de l’établissement, qui sont de plusieurs millions de francs. Mais rien ne changerait au niveau du fonctionnement et des valeurs de l’institution centenaire. Sociétaire majoritaire, l’Evêché de Bâle a, lui, accepté de renoncer à ses parts et restera dans la nouvelle société. La reprise de l’école devrait se faire cet automne. Le président du Conseil d’administration du Collège St-Charles, Jean-Baptiste Beuret, sera en direct à 7h50 dans La Matinale pour nous expliquer ce choix et ce qu’il va changer pour l’avenir de l’école./lbe