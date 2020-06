Un ticket à deux noms pour le PDC Jura

Le PDC Jura propose deux hommes pour rafler deux sièges au Gouvernement jurassien. Le parti a présenté ce mardi sa stratégie en vue des élections cantonales de cet automne. L’objectif du parti démocrate-chrétien est de conquérir un 2e siège à l’exécutif. Le comité directeur du PDC Jura a misé sur un ticket à deux pour parvenir à ses fins. Il le soumettra lundi à ses militants lors du Congrès du parti.





Stéphane Babey aux côtés de Martial Courtet

Le comité directeur du PDC Jura a choisi deux candidats qu’il a qualifiés « d’engagés, d’expérimentés » et surtout de « complémentaires » : d’un côté, Martial Courtet, président actuel du Gouvernement jurassien et chef du département de la formation, de la culture et des sports. De l’autre, Stéphane Babey, entrepreneur, maire d’Alle et président du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP). Pour la première fois de l’histoire du canton, le PDC n’aura donc que deux candidats à une élection à l’exécutif. Le comité directeur assume ce choix et souligne qu’il n’a pas voulu de candidat alibi. Il a ajouté que cette configuration permet de ne pas disperser les suffrages.





Un programme clair et concret

Le PDC Jura s’est doté, par ailleurs, d’un programme très concret, qui sera le fil rouge de sa politique pour les prochaines années. Il recense plusieurs actions comme l’aide aux commerces et aux entreprises après le coronavirus, l’aide aux familles ou encore des mesures fortes en matière environnementales et de mobilité.





Le PDC Jura a ajouté ce mardi matin qu’il allait présenter des listes fortes pour le parlement. Ces dernières devraient également être soumises aux militants lundi prochain, à Courroux. /mle