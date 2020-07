Plusieurs interventions de police à Porrentruy

Trois accidents ont eu lieu ce mercredi en fin de matinée à Porrentruy. Pour la première intervention, une piétonne a été grièvement blessée par un automobiliste alors qu’elle se trouvait sur un passage piéton de la rue du Jura.

Plus tard dans la matinée, le Centre de Renforts d'Incendie et de Secours de Porrentruy est intervenu pour une fuite d’eau à la rue du Collège qui a entraîné l’inondation d’une cave et la perturbation du trafic.

Un accident de travail s’est également produit. Un peintre travaillait sur un chantier lorsque le madrier sur lequel il se trouvait s’est brisé. L’homme a fait une chute d’environ 1,50 mètre. Blessé, il a été soigné par le personnel ambulancier de l'Hôpital du Jura, selon un communiqué de la police cantonale. /comm-sab