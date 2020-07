Celtor SA se maintient malgré le coronavirus

Celtor SA boucle l’année sur des comptes positifs. Le Centre d’élimination et de traitement des ordures a présenté jeudi un compte de résultat 2019 avec un bénéfice net d’environ 400'000 francs. Les délégués des communes actionnaires de l’entreprise ne se sont pas retrouvés comme à l’accoutumée pour l’Assemblée générale mais ont voté par correspondance l’approbation du rapport de gestion et des comptes, crise sanitaire oblige. L’entreprise qui gère les déchets de 25 communes du Jura bernois et de deux du Jura précise dans son communiqué que l'impact économique lié au coronavirus n’est pas encore connu. /comm-sa