La Fondation St-Germain étend sa capacité d’accueil

« Nous avons répondu à l’urgence ». Les mots du directeur de la Fondation St-Germain, Philippe Eggertswyler, illustrent à quel point le placement des jeunes en situation de rupture sociale ou familiale est devenu un problème délicat. « Cela fait plusieurs années que l’on a un taux d’occupation de plus de 100%, et on constate une augmentation constante des demandes auxquelles on ne peut pas toujours répondre », appuie le directeur. Face à ce constat de saturation, la fondation se met donc en quête d’un nouveau site en décembre dernier. Deux mois plus tard, en février, huit places d’accueil supplémentaires sont créées à Porrentruy, dans un bâtiment loué à la Fondation Les Castors. Actuellement, 34 jeunes sont accueillis sur les deux sites de Delémont et Porrentruy, contre 26 auparavant.





« Cela permet de donner un peu d’oxygène »

« L’ouverture de ces places nous permet de donner un peu d’oxygène à la situation générale. Mais ça ne répond pas encore à l’ensemble des besoins », insiste la ministre en charge de l’action sociale, Nathalie Barthoulot. Cette extension des capacités d’accueil pour des jeunes de 7 à 18 ans est soutenue par le Canton du Jura. Si la Fondation St-Germain fonctionne comme un organisme privé, elle bénéficie d’une délégation de mission de service public puisque ses établissements sont les seuls lieux du Jura à même d’héberger des enfants et adolescents vivant ce type de problématiques. Un placement coûte environ 260 francs par jour, dont une centaine de francs à la charge des familles. « Mais il aurait de toute façon fallu placer ces jeunes car il y a des décisions judiciaires ou administratives qui le commandent. Bien sûr que cela engendre un coût supplémentaire, mais le canton aurait payé la même chose pour les placer dans le canton de Vaud ou de Fribourg par exemple », explique la ministre.