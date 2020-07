L’usine de traitement des micropolluants sort de terre à Soyhières

La construction de l’usine de traitement des micropolluants va de l’avant à Soyhières. L’infrastructure, devisée à près de 9 millions de francs, doit permettre d’éliminer 80% des pesticides et résidus de soins corporels, de médicaments ou de produits ménagers présents dans l’eau. Le permis de construire avait été accordé au début de l’année au Syndicat d’épuration des eaux usées de Delémont et environs (SEDE), les travaux ont débuté en février dernier et la mise en service est prévue au printemps 2022.





Le Jura précurseur

Ces travaux doivent permettre de répondre aux nouvelles dispositions de la Loi fédérale sur la protection des eaux, entrées en vigueur en 2016. Le Jura deviendra ainsi le premier canton de Suisse à répondre à ces exigences, grâce aux futurs traitements des micropolluants à Soyhières et Porrentruy, selon Christophe Badertscher, de l'Office de l'environnement jurassien.