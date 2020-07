Les pharmacies prises d’assaut pour acheter des masques

Les Jurassiens se sont rués sur les masques. Dès lundi, la Confédération rend obligatoire d’en porter dans les transports publics et le canton du Jura les impose aussi dans les commerces. De ce fait, les pharmacies ont été prises d’assaut ces deux derniers jours. Alors qu’au début de la pandémie, au mois de mars, les stocks étaient vides, il est désormais facile de s’en procurer à un prix plus décent, environ 60 centimes la pièce. Au plus fort de la crise, le masque était vendu presque à 1 franc l’unité.

Le copropriétaire de la pharmacie Voirol à Bassecourt précise que « parfois c’est encore compliqué de s'approvisionner, puisque certains fournisseurs ont tendance à proposer des prix exorbitants ». Jacques Voirol affirme ne pas avoir été pris de court car son commerce conservait un solde de masques. Entre vendredi et samedi, près de 130 boîtes de 50 pièces ont été vendues. /ncp