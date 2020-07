« A la rencontre de l’âme de l’Ajoie »

Chapelles, grottes et oratoires d’Ajoie se dévoilent. Une nouvelle offre a été présentée ce lundi matin par le Jura pastoral, à la chapelle de Fregiécourt. Elle se décline sous la forme de balades pour partir à la découverte des multiples lieux en lien avec la foi chrétienne dans le district de Porrentruy et qui constituent une partie de « l’âme de la région ». Dix parcours qui peuvent être empruntés à pied ou à vélo ont été mis en place. Ils permettent de relier pas moins de 84 chapelles, grottes et oratoires. Le projet a été mené par un groupe de quatre personnes : Marie-Josèphe Lachat, Jean-Louis Moirandat, Christophe Wermeille et Jean-Pierre Babey. Il découle de la récente période de semi-confinement même si sa genèse est bien plus ancienne.