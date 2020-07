Des Estivades malgré le Covid-19 à St-Ursanne

Les Estivades de St-Ursanne vont bel et bien animer la cité médiévale durant l’été. La 19e édition de la manifestation a été maintenue en dépit du covid-19. Les Estivades se dérouleront dans un format plus compact, soit sur cinq dimanches au lieu de neuf, du 2 au 30 août. Pas moins de 17 groupes musicaux pour un total de plus de 80 artistes se produiront à St-Ursanne sur l’ensemble de la manifestation. Les forains ont également répondu présents puisqu’une vingtaine de bancs, en moyenne, sera dressée dans les rues. Les Estivades vont mettre en place des mesures pour respecter les règles sanitaires liées au coronavirus. La manifestation est toutefois mieux lotie que d’autres puisqu’elle se déroule sur la voie publique. Les organisateurs des Estivades ont longuement hésité avant de proposer une cuvée 2020. Le responsable animations et sponsoring, Nicolas Paupe, explique ce qui a fait pencher la balance pour la tenue de la manifestation :