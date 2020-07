Fuite d’hydrocarbures chez Bulgari à Saignelégier

Les employés de l’entreprise Bulgari à Saignelégier ont dû être évacués de manière préventive ce mardi en fin de matinée. En cause : une fuite d’hydrocarbures. La police et les pompiers du SIS des Franches-Montagnes ainsi que le Centre de renfort de Delémont ont été dépêchés sur place et ont établi un périmètre de sécurité. Au total, 21 soldats du feu et 7 véhicules ont été engagés. La fuite a eu lieu dans un container situé à l’extérieur de l’entreprise et la population n’a couru aucun danger. Les causes de l’incident n’ont pas encore été déterminées et font l’objet d’une enquête. /comm-fco