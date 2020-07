La forêt à découvrir dans sa biodiversité

Le Jura participe à la campagne de sensibilisation de la Confédération intitulée « Diversité en forêt ». L’Office cantonal de l’environnement et trois triages forestiers proposent une activité estivale pour découvrir et promouvoir la biodiversité. Des parcours jalonnés de panneaux ont été aménagés. La campagne de sensibilisation propose de faire découvrir les richesses naturelles des forêts au moyen de circuits à parcourir. Des circuits composés de quinze panneaux en bois qui représentent des espèces forestières caractéristiques. Dans le Jura, le triage de La Baroche présente un parcours sur la piste finlandaise réaménagée de Miécourt. Celui de La Cendre a réalisé un circuit à Courrendlin, vers la cabane des Chaives Vies. Le triage du Vorbourg en propose un à Delémont, sur le site du château de Domont. Ces circuits sont accessibles au public jusqu’à fin novembre. Les panneaux installés permettent aussi de participer à un concours. Quant aux promeneurs les plus curieux, ils pourront parfaire leurs connaissances sur le milieu forestier en consultant le site internet diversité-forestière.ch. /comm-rch