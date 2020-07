Des dommages à des installations de jeux à Porrentruy

Les installations de jeux de l’école primaire de l’Oiselier ont été le théâtre d’un acte d’incivilité. Les pompiers du Centre de renfort, d’incendie et de secours de Porrentruy ont été mobilisés dans la nuit de mercredi à jeudi alors qu’une table et deux bancs en bois massif étaient la proie des flammes. Le mobilier est irrécupérable et les dégâts se montent à 1'500 francs. La police municipale de Porrentruy estime que le sinistre est dû à une intervention humaine et lance un appel à témoins pour tenter de retrouver les auteurs des faits. /comm-fco