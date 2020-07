Le traçage du coronavirus renforcé en discothèque

Les discothèques profiteront d’un dispositif de traçage renforcé dès ce week-end. Réunis jeudi avec les gérants des discothèques jurassiennes, le Service de l’informatique et le Service de l’économie ont mis en place un système de traçage numérique afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Les clubbers pourront s’inscrire gratuitement sur la plateforme save-the-night.ch et y inscrire leurs coordonnées. La plateforme leur délivrera ensuite un QR code qui pourra être présenté et scanné à l’entrée des discothèques. Ce système permettra aux établissements de gagner du temps lors du traçage et de fournir des listes de clients complètes aux autorités cantonales en cas de besoin. A noter que les données seront conservées sur une durée de 14 jours sur la plateforme.

Un premier test sera effectué ce week-end dans les trois établissements de nuit du canton. En cas de réussite, le système, déjà utilisé dans le canton de Vaud, pourrait être étendu aux bars et aux autres établissements de restauration. /comm-sab