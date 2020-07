Clap de fin pour la BIMO

La BIMO appartient désormais à l’Histoire. L’Association des technologies de l’Information et de la Communication de l’Arc jurassien a été dissoute jeudi soir lors de son assemblée générale. Les membres ont estimé qu’une multitude de forums sont organisés dans la région et que la mission de vulgariser les nouvelle technologies n’était plus d’actualité. La BIMO a été active durant trente ans. Après la liquidation des dernières factures et des comptes, le solde de la fortune sociale sera remis à Caritas Jura. /rch-comm