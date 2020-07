Une série de vols à Porrentruy

Porrentruy, théâtre d'une série de cambriolages. Le bilan de la criminalité pour le mois de juin est marqué par 12 vols par effraction à Porrentruy, visant principalement les commerces et les locaux industriels. Une enquête a été lancée et a permis d'établir une relation sérielle entre les cas. Deux suspects ont été arrêtés mardi 7 juillet à Porrentruy, en plein cambriolage. Les investigations se poursuivent afin d’établir le lien entre les deux individus et d’autres infractions sur le sol jurassien.

La police cantonale met en garde les Jurassiens contre les vols à domicile qui pourraient se produire lors des vacances. Des conseils de prévention sont mis à disposition sur le site de la Prévention Suisse de la Criminalité. /comm-sab