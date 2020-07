La traversée de Courroux passe la rampe

C’est un grand oui à la traversée de Courroux. Les citoyens de la commune ont donné leur feu vert au projet ce dimanche dans les urnes. Ils ont soutenu l’engagement d’un crédit de 2,95 millions de francs par 776 voix contre 105, soit 88% de voix favorables. Le maire de Courroux, Philippe Membrez, parle d’une grande satisfaction, puisque les ayants droit ont véritablement plébiscité un projet attendu depuis très longtemps. « Le résultat très net est un signal fort pour le Parlement jurassien qui se prononcera après les vacances ».

Les travaux concernent un tronçon de 1,5 kilomètre et s’étaleront sur une durée de trois ans. Le but du projet est d’améliorer la sécurité des piétons, de diminuer les nuisances sonores et de réaménager l’espace public au centre du village. Le chantier n’engendrera pas de hausse d’impôts et la vitesse restera limitée à 50 km/h.

A noter encore que le taux de participation à cette votation a atteint 35,62%. /mdu