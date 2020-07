Une exposition de photographies pour mettre en valeur collaborateurs et résidents de l’EMS Les Cerisiers. Une soixantaine de tableaux ornent les murs du foyer pour personnes âgées de Charmoille depuis lundi après-midi. On peut y découvrir des photographies du personnel dans une de ses tâches quotidienne et, comme dans un miroir vieillissant, un résident dans les mêmes conditions. La démarche a été initiée pendant la période de confinement strict instauré dans les EMS jurassiens. La direction a demandé aux collaborateurs de faire preuve de créativité pour animer ces journées coupées du monde. Le directeur Jean-Paul Nussbaumer n’imaginait pas un tel engouement autour de ce projet, puisque 64 résidents se sont prêtés au jeu. L’idée de Frédérique Laurency, aide-soignante, et Leslie Pascalis, du service de l’intendance, était de montrer à quoi pouvait ressembler le personnel des Cerisiers après de longs mois de confinement. C’était aussi l’occasion pour l’ensemble des services de faire une activité avec les personnes âgées. Cette démarche a aussi permis, selon le directeur, de renforcer les liens entre la centaine de collaborateurs.