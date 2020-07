Des résultats semestriels stables pour la BCJ

La Banque cantonale du Jura tient le choc face à la crise sanitaire. Elle a enregistré des résultats stables au premier semestre 2020. Le résultat opérationnel est équivalent à celui du 30 juin 2019 et s’élève à 8,7 millions de francs. Quant au bénéfice net, il est en légère augmentation de 400'000 francs et s’établit à 7 millions. A noter que les créances sur la clientèle ont augmenté de 61 millions de francs – soit de 18,4% – principalement par l’octroi de plus de 300 crédits Covid-19. /rch-comm