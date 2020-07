De plus en plus de véhicules hybrides sur nos routes

Le nombre de véhicules hybrides explose sur les routes helvétiques. Le nombre d’immatriculations de voitures de tourisme avec ce type de moteur a augmenté de 101% en Suisse entre le mois de juin de cette année et celui de l’année passée (1'710 en juin 2019, 3'559 en juin 2020), d’après une communication mardi de l’Office fédéral de la statistique. Cette hausse se confirme dans le canton du Jura où le nombre de véhicules hybrides a passé de 24 à 49 en ce laps de temps. Selon Frédéric Bassin, président de l’Union professionnelle suisse de l’automobile section Jura/Jura bernois, cette tendance va se confirmer ces prochains mois. En effet, les constructeurs continuent leurs recherches pour développer des moteurs qui rejettent le moins de gaz carbonique possible. De ce fait, le nombre de véhicules hybrides ou électriques ne cesse d’augmenter dans le parc automobile, même s’il reste aujourd’hui clairement minoritaire dans notre région. De plus, toujours d’après Frédéric Bassin, la clientèle est demandeuse et s’intéresse à cette nouvelle tendance.





« Electricien sur véhicule »

L’arrivée massive des véhicules hybrides sur le marché exige que les garagistes s’adaptent. Frédéric Bassin souligne que les employés doivent suivre des cours. « Nous sommes aussi devenus électriciens sur véhicule », affirme-t-il avec le sourire. La technologie mise en place sur les voitures hybrides requiert, en effet, une formation spécifique. /mle