Les vététistes en tombent de leur selle

Mais ce manque de dialogue est démenti par les services du canton. « Le dialogue remonte justement à ce forum. On est prêt à officialiser quelques pistes afin de concentrer ces activités et donc les nuisances qu’elles peuvent susciter. Il faut que les gens comprennent que l’on a aussi un besoin de respect de la nature et que l’on est contraint de fixer un cadre », rétorque Laurent Gogniat, chef adjoint de l’Office de l’environnement. Plus que le fond, c’est surtout la manière qui détonne pour Loris Hintzy. « Moins d’une semaine après la décision du canton, on s’est retrouvé à Vicques avec de jeunes arbres abattus qui barrent les sentiers. Comment expliquer ça et tolérer ça ? » questionne celui qui est également responsable de l’école du VTT club Jura.