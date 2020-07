Une comète visible à l’œil nu embellit le ciel

Robert Uebersax, membre de la Société Jurassienne d'Astronomie (SJA), nous a donné quelques conseils pour pouvoir observer au mieux la comète : aller dans un endroit où l’horizon nord est très dégagé, si possible en montagne ou moyenne montagne. Et le plus important : qu’il n’y ait pas de lumière parasite.

Il serait tentant de se rendre à l’observatoire de Vicques pour admirer le corps céleste mais en raison de la pandémie de coronavirus, impossible d’accueillir des groupes de visiteurs. De plus, l’établissement est un peu bas, à 500 mètres. « À partir de 800 mètres, c’est bien, 1'000 mètres, c’est mieux », explique Robert Uebersax. Donc pour l’heure, sortez de chez vous, levez les yeux au ciel…et admirez. /ech