Isabelle Moret et Hans Stöckli en visite dans le canton

Isabelle Moret et Hans Stöckli vont faire le tour du Jura. Le canton a annoncé mardi la visite de la présidente du Conseil national et du président du Conseil des Etats. Ils partiront à la rencontre des autorités et d'acteurs de la région du 15 au 16 juillet. L’objectif de cette démarche est d’appréhender l’impact du coronavirus sur les entités concernées.

La première citoyenne du pays et le président de la Chambre haute entameront leur visite mercredi à la HE-Arc Santé à Delémont, puis dans une entreprise horlogère avant de découvrir le centre de la hotline cantonale COVID-19. Une entrevue est également planifiée avec des représentants de l’état-major cantonal de conduite.

Le programme se poursuivra jeudi aux Franches-Montagnes et dans le Noirmont avec la rencontre de plusieurs acteurs cantonaux comme les organisateurs du Marché-Concours, les représentants de Jura Tourisme, du Chant du Gros et du Parc du Doubs. Une visite de la Clinique Le Noirmont est également prévue. /comm-sab