Le regard des présidents des chambres fédérales sur le Jura

Le Jura à l’honneur de recevoir la visite de la Présidente du Conseil national et du Président du Conseil des Etats. Isabelle Moret et Hans Stöckli sont arrivés mercredi matin dans le canton. Durant deux jours, les élus rencontrent les autorités et des représentants de la société civile afin de mesurer les effets de la crise liée à la pandémie de coronavirus sur la région. Isabelle Moret et Hans Stöckli livrent leurs impressions sur l’utilité de leur visite et leurs impressions sur le Jura dans le journal de 18h :