Un accident a impliqué deux véhicules dans le tunnel de la Roche Saint-Jean jeudi après-midi. Une camionnette et une voiture qui circulaient en direction de Bienne sont entrées en collision par l’arrière sur l’A16 entre Choindez et Moutier vers 13h30. Une personne a été légèrement blessée, selon la police cantonale bernoise. La voie en direction du Jura est momentanément fermée et une déviation a été mise en place à partir de Court. /emu