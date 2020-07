Le Swiss Labyrinthe veille à la sécurité sanitaire

Le Swiss Labyrinthe s’apprête à accueillir ses premiers visiteurs de l’été à Delémont dans le plus strict respect des règles sanitaires. L’activité qui se déroule dans un champ de maïs, aux abords de la Croisée des Loisirs, démarre samedi pour sa 11e édition. Le thème « Terre et Nature » a été choisi cette année. Quatre parcours différents seront proposés au public jusqu’au 20 septembre. Les organisateurs ont mis en place des mesures spéciales pour garantir la sécurité sanitaire en cette période de pandémie de coronavirus. L’animation sur les parcours a été limitée par rapport aux années précédentes et du désinfectant sera mis à disposition un peu partout comme l’explique Guy Rossé, directeur de la Croisée des Loisirs :