Un départ de feu à Porrentruy

Plus de peur que de mal vendredi soir en Ajoie. Un incendie a pu être rapidement maîtrisé par les pompiers du Centre de Renforts d'Incendie et de Secours de Porrentruy. C’est la police cantonale jurassienne qui en fait état dans un communiqué. Le sinistre s’est déclaré vers 20h20 dans une cuisine d’un immeuble situé à la rue des Tanneurs du chef-lieu ajoulot. Une casserole d’huile s’est enflammée et a mis le feu à la hotte. Les occupants de l’appartement ont pu regagner leur domicile après un contrôle médical. Les dégâts sont estimés à quelques milliers de francs. Le CRISP est intervenu avec quatre véhicules et 14 pompiers. /comm-msc