Après Notre-Dame de Paris, ils guident les visiteurs de la Collégiale de St-Ursanne

Elles et ils sont venus de France et de Belgique pour faire découvrir la Collégiale de St-Ursanne. Trois guides bénévoles passent quelques jours dans la région. Elles et ils font partie de l’association française « Communauté d’Accueil dans les sites Artistiques » (CASA), qui forme des jeunes et moins jeunes à faire visiter des édifices religieux au public. Après avoir longtemps fait découvrir la cathédrale Notre-Dame de Paris, trois passionné-e-es se sont exceptionnellement déplacé-e-s dans la région. L’un de ces guides, Jean Van Damme, explique pourquoi cet engagement lui plait autant :