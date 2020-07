Décès de Jean-Michel Blanchard

L’ancien maire de Malleray, Jean-Michel Blanchard, est décédé. Le faire-part a été publié aujourd’hui dans le Journal du Jura et le Quotidien Jurassien. Membre de l’UDC, Jean-Michel Blanchard a porté de nombreuses casquettes au sein de la vie politique de la région. Sa carrière politique a commencé en 1973, lorsqu’il rejoint l'UDC de Malleray. Il est élu au Conseil municipal de la commune en 1981, avant de devenir maire en 89. Il restera en poste pendant 15 ans. Il fait aussi deux mandats au Grand conseil bernois en 2002 et en 2010. Jean-Michel Blanchard est aussi membre du Conseil régional Jura bernois et Bienne romande, avant que celui ne devienne le CJB en 2006. L’homme politique a également fait partie de l’Assemblée interjurassienne, ainsi que de la Conférence des maires du Jura bernois et de Bienne. Enfin, Jean-Michel Blanchard faisait aussi partie du Conseil d’administration de l’hôpital du Jura bernois. Il est mort de maladie, à l’âge de 70 ans. Une cérémonie aura lieu mercredi à Malleray. /cbe