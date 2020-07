Incendie près de Bure

Un incendie est en cours dans les environs de Bure. Le sinistre s’est déclaré mardi matin vers 5 heures à la ferme du Paradis. Conséquent, le feu a détruit une maison d’habitation inoccupée et une grange remplie de fourrage ainsi que de citernes à mazout. Une trentaine de pompiers du SIS Haute-Ajoie et du Centre de Renfort d’Incendies et de Secours de Porrentruy (CRISP), de même que des pompiers français, ont été engagés pour circonscrire l’incendie. Mathieu Piquerez, chef d’intervention du SIS Haute-Ajoie Centre détaille l’intervention :