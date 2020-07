Des jobs d’été qui font un tabac

« J’avais déjà travaillé ici mais ne pensais pas revenir cette année. Mais en France, il n’y avait pas grand-chose à cause de la crise. Je sais que des amis ont aussi cherché, mais n’ont eu aucun résultat. Ce sont souvent des refus, voire pas de réponse. Donc revenir ici était pour moi la solution de facilité », avoue Léo. Pour les entreprises, les jobs d’été représentent un poids économique, « mais je pense aussi qu’elles veulent éviter d’embaucher hors de leur contingent pour limiter les risques sanitaires » estime Michel Fridez. Ce dernier demande d’ailleurs à ses travailleurs saisonniers de respecter autant que possible les distances physiques, de se désinfecter régulièrement les mains et, évidemment, de ne pas boire à la même bouteille. « Ça reste une épée de Damoclès. Si tout s’arrête d’un jour à l’autre, c’est la catastrophe pour nous », confie l’exploitant ajoulot. /jpi