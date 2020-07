Repas et musique pour animer l’été franc-montagnard

Un bon repas et un concert de Vincent Vallat : ça ressemble presque à un été normal aux Franches-Montagnes. Pour donner à la région un air de vacances, malgré l’annulation de nombreuses manifestations, l’équipe du Café du Soleil, à Saignelégier, a mis sur pied une « Ginguette » provisoire dans la petite halle-cantine. Elle propose durant trois week-ends cuisine faite maison et animations, l’occasion de renflouer les caisses après la crise liée au Covid-19, mais surtout d’offrir une animation aux vacanciers. Le gérant de l’espace restaurant et hôtel du Café du Soleil, Musa Kivanc, l’explique, l’événement s’adresse aux gens de la région, privés de voyages, mais aussi aux touristes de passages, nombreux en ce moment. Les organisateurs ont souhaité recréer l’ambiance habituelle des étés franc-montagnards, et ont fait appel à des artistes locaux, notamment Vincent Vallat et Thomas Queloz. Un soutien bienvenu, alors que les musiciens ont vu beaucoup de concerts être annulés ces derniers mois.« La Guinguette » est ouverte les vendredis et samedis soir jusqu’au 1er août. Les places sont limitées afin de respecter les mesures sanitaires, et les réservations se font auprès du Café du Soleil. /nbe