Fraîchement diplômés

« Pour eux c’est une révolution. Ça leur permettra d’accéder au premier marché du travail alors qu’il n’y avait aucune voie possible avant la création de cette formation. Ceux qui n’avaient pas la possibilité de faire une AFP devaient rester dans les Ateliers protégés et ne pouvaient prétendre à aucune formation », rappelle le directeur des Ateliers protégés jurassiens, Yvan Crevoiserat. Dans la pratique, décrocher un emploi n'est pas aussi facile, la société étant encore parfois réticente à embauché des travailleurs porteurs de handicap. « Oui, c'est le principal problème. L'AI soutient ces personnes et trouvent des places adaptées. De manière individualisée, on pousse aussi les entreprises à prendre nos apprentis », explique Yvan Crevoiserat. Robin, lui, commencera à travailler dès le mois prochain dans les cuisines d’un foyer à Porrentruy. Il rêve ensuite d’enfiler son tablier « dans une cuisine de grande capacité, dans un home ou un hôpital ». /jpi