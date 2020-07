Caritas Jura tend l'oreille

Caritas Jura à l'écoute. Pour répondre aux besoins de la population en cette période d’incertitudes liée à la pandémie de coronavirus, l’association met en place une nouvelle prestation d'accompagnement et d'écoute par téléphone. Baptisée « Allo, y’a quelqu’un pour écouter », elle sera ouverte dès le 2 août. Une équipe de bénévoles formés à l’écoute recevra les appels des personnes qui souhaitent se confier et ne savent pas vers qui se tourner. « Plusieurs éléments nous ont poussés à mettre en place cette prestation, explique Claire Cerna, responsable du secteur accompagnement et deuil à Caritas Jura. Nous avons une soixantaine de bénévoles formés qui ne pouvaient plus aller sur le terrain aussi facilement qu'avant. Cette ligne est une manière de mettre à profit leurs compétences. L’autre raison, c’est l’incertitude liée à la crise sanitaire et le semi-confinement. De nombreuses personnes se retrouvent dans une situation inconnue qui peut être angoissante. »