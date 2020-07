Des Celtes au Montchaibeux

Les Celtes avaient leurs quartiers sur le Montchaibeux. Des étudiants de l’Université de Bâle ont découvert des vestiges datant de la fin de la période celtique, soit entre 150 et 15 avant Jésus-Christ, d’après une information communiquée ce vendredi. Ces trouvailles ont eu lieu dans le cadre d’une fouille-école soutenue par le Canton du Jura et la Loterie Romande sur la colline située entre Courrendlin et Rossemaison. Plusieurs pièces de monnaie y ont été découvertes, tout comme d’autres objets en fer qui se situaient près d’une fortification ancienne. Cette dernière est la deuxième découverte dans le canton du Jura après celle du Mont-Terri, à Cornol.





Des vestiges importants

Ces traces de l’époque celtique sont précieuses aux yeux de Robert Fellner, archéologue cantonal. Elles documentent davantage la vie de ce peuple dans notre région et pourraient permettre d’en savoir davantage sur le mode de vie des Celtes. Selon le chercheur, le Montchaibeux aurait pu servir de lieu stratégique. En effet, la vue y est imprenable sur Delémont et sur la Terre Sainte.





Portes-ouvertes

Le public est invité à découvrir ce site. Une journée de visites commentées est organisée sur place le vendredi 31 juillet entre 10h et 16h. Les personnes intéressées peuvent s'y rendre à pied. /comm-mle