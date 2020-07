Les agriculteurs jurassiens entre satisfaction et appréhension

Les agriculteurs jurassiens transpirent au sens propre comme au figuré. La sécheresse et la chaleur de ces derniers jours sont propices pour la moisson de blé et d’orge qui est en cours. Ces deux céréales ont bénéficié de bonnes conditions et seront de bonne qualité, d’après Nicolas Pape, président d’AgriJura. Les conditions météorologiques sont moins favorables pour le maïs, les betteraves qui seront récoltés plus tard ou encore pour les prairies. Certains paysans remercient donc Dame nature pour la météo radieuse de ces derniers jours. D’autres la supplient d’arroser très vite leurs champs et prairies. La période sèche observée au mois d’avril ne joue plus vraiment de rôle aujourd’hui, les paysans ayant pu faire des réserves de fourrage, selon le président d’AgriJura.