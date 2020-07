La musique reprend ses droits à Bellelay

C’est un événement qui aurait pu ne jamais avoir lieu. La saison musicale Bellelay Musiques se tiendra finalement du 26 juillet au 16 octobre. L’événement prévu initialement de mai à octobre a frôlé l’annulation, mais les organisateurs ont finalement décidé de le maintenir, suite à l’assouplissement des mesures sanitaires annoncées par la Confédération fin mai.

Par conséquent, l’abbatiale de Bellelay sera bel et bien l’hôte de l’événement musical destiné à s’y tenir tous les deux ans, en alternance avec un autre événement, dédié aux arts visuels.





Une édition impactée par la pandémie

Si elle a lieu, l’édition 2020 de Bellelay Musiques sera quoi qu’il arrive impactée par la pandémie de coronavirus. « Les normes sanitaires nous obligent à limiter le nombre de spectateurs, explique Nicolas Annoni, programmateur et responsable de l’organisation. Il est évident que cela a un impact sur les rentrées financières, mais nous avons intensifié les recherches de fonds, ce qui devrait nous permettre d’avoir une édition saine en termes financiers. » Par chance, le report de l’événement n’a pas eu trop d’incidence sur la programmation, selon Nicolas Annoni. « La plupart des artistes concernés par le report ont accepté de venir jouer à une nouvelle date. »





Six concerts, de l’orgue et une exposition

Le programme qui attend le public est vaste. Les Battements de l’Abbatiale proposeront six représentations musicales réparties en trois soirées différentes avec des musiciens comme L’Ensemble Contrechamps, Nathan Baumann, André Manoukian ou encore Elina Duni et Piers Faccini, pour ne citer qu’eux.

Des concerts d’orgue auront également lieu entre le 26 juillet et le 16 octobre. Enfin, et pour faire le lien avec les arts visuels, une exposition est mise sur pied. Cette année, les visiteurs pourront découvrir une exposition collective qui met l’accent sur l’art vidéo suisse en lien avec la musique.





Construire un orgue miniature pour mieux comprendre l'instrument

Pour marquer le début des festivités et le premier concert à l’orgue dimanche à 17h, les organisateurs ont mis sur pied une activité qui doit permettre de faire découvrir cet instrument parfois mystérieux. Dès 15h, un atelier proposera aux enfants de participer à la construction de deux « Orgel Kids ». Il s’agit d’orgues miniatures en pièces détachées. « C'est un moyen ludique de découvrir comment fonctionne un orgue, mais on apprend aussi le fonctionnement d'un instrument à clavier» explique Antonio Garcia organiste et responsable de l'activité.