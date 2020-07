La foire ne remplace pas la Braderie bruntrutaine dans le cœur des Ajoulots

Ce n’est pas l’ampleur d’une braderie, mais c’est mieux que rien. Artisans et flâneurs ont pris rendez-vous ce lundi à l’occasion de la foire à Porrentruy. Des centaines de personnes ont déambulé dans la vieille ville sous un soleil de plomb. Cette manifestation a recensé quelques dizaines de stands. Cela a aussi été l’occasion pour les nostalgiques de regretter une nouvelle fois l’annulation de la Braderie bruntrutaine qui aurait dû se tenir dans un mois. « C’est triste », nous a affirmé un visiteur qui déambulaient entre les stands. « Pour moi, il pourrait y avoir la braderie tous les jours », a renchéri un autre.





Pertes importantes

Si la foire est l’occasion pour les artisans de présenter leur savoir-faire et de vendre, le manque à gagner causé par l’annulation de la Braderie bruntrutaine reste en travers de la gorge. Rencontré ce lundi, un vendeur ajoulot de bougies souligne que son chiffre d’affaires de l’année va baisser de 30% sans le rendez-vous qui était prévu fin août et qui a été annulé à cause du coronavirus. Toujours selon lui, certains artisans pourraient perdre jusqu’à 50%. Malgré tout, exposants et clients arboraient un large sourire tout en veillant à respecter les normes en lien avec la pandémie de coronavirus. /mle