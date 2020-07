Les feux en forêt pourraient être restreints

Les Jurassiens pourraient devoir se passer de feux et de feux d’artifices en forêt et à proximité. C’est ce qu’annoncent les autorités cantonales ce lundi, à cinq jours des festivités du 1er août. Actuellement, le danger d’incendie de forêt et de broussailles est marqué dans le Jura, soit 3 sur 5. Il pourrait atteindre 4 sur 5 ces prochains jours en fonction de l’évolution des conditions météorologiques. Si tel devait être le cas, les autorités devraient interdire les feux à même le sol, ainsi que l’emploi de feux d’artifice en forêt, en pâturage boisé et à proximité. Dans leur communiqué, l'Office jurassien de l'environnement et l'ECA Jura soulignent, par ailleurs, que le danger d’incendie est aujourd’hui déjà marqué et ils appellent la population à la plus grande vigilance. /mle