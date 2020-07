Moutier ville jurassienne : « La justice bernoise donne raison aux autonomistes »

« L’affaire se dégonfle comme une baudruche, les accusations de tricherie tombent à plat ». Le mouvement autonomiste Moutier ville jurassienne a réagi lundi aux résultats de l’instruction menée par le Ministère public bernois concernant de potentielles domiciliations fictives à Moutier. Il estime que « la justice bernoise donne raison aux autonomistes ».







Peu de résultats pour l’énergie déployée

Selon le groupement, le Ministère public « a consacré une énergie disproportionnée à une sorte de chasse aux sorcières inédite en Suisse » pour au final trois condamnations par ordonnance pénale, sept mises en accusation et six classements. Les autonomistes rappellent dans leur communiqué que le vote du 18 juin 2017 est le résultat d'un « processus populaire placé sous la haute surveillance de la Confédération et du canton de Berne ». Ils appellent enfin à démontrer « en mai prochain » que la ville de Moutier est jurassienne. /jrg