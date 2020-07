Le Lac de Constance plutôt que la Costa Brava

Direction la Jungfrau, le lac de Constance ou encore Appenzell plutôt que les plages ensoleillées d’Espagne. Les voyagistes ont dû changer leur fusil d’épaule pour attirer la clientèle cet été. L’entreprise Hertzeisen, basée notamment à Glovelier, a totalement adapté son offre. Ses cars partent pour des voyages en Suisse de courte durée ou dans des pays limitrophes. Les habituelles destinations d’été, comme l’Espagne, par exemple, ont été rayées de la liste, la faute au coronavirus. Le nombre de sorties proposées est également nettement plus limité que d’accoutumée.





Clientèle différente

Les voyages en Suisse et dans nos pays voisins séduit la clientèle fidèle des voyagistes, d’après Olivier Hertzeisen, membre de la direction de l’entreprise du même nom. Mais de nouveaux passagers ont pénétré les cars de la société basée à Glovelier. Familles et couples de jeunes adultes profitent des offres pour découvrir des destinations relativement proches. Olivier Hertzeisen tempère toutefois : « On est bien loin d’un été habituel. Certes, nos cars sortent chaque semaine mais leur taux d’occupation varie entre 30 et 70% », souligne-t-il. L’autocariste estime que son chiffre d’affaires va diminuer d’au moins 70% cet été par rapport à la même période d’une année « normale ». Mais les gens « ont besoin de sortir à nouveau », reconnaît Olivier Hertzeisen qui se veut optimiste.





Mesures strictes

Les voyagistes sont contraints de respecter plusieurs mesures. Ils veillent à la distanciation sociale autant que possible et si celle-ci ne peut pas être respectée, alors l’entreprise Hertzeisen recommande fortement à ses passagers de porter un masque. Les véhicules sont également régulièrement désinfectés. /mle