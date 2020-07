Une première aventure en camping-car en famille

Le camping-car, toujours plus populaire

Comme la famille Basso, les Suisses sont toujours plus nombreux à se laisser séduire par les camping-cars. D’après une statistique réalisée par caravaningsuisse, l'Association suisse du commerce des caravanes, les immatriculations pour des véhicules de ce type ont plus que triplé entre 2009 et 2019. Selon Elvis Lehmann, vendeur de camping-cars à Tavannes et Gampelen, il ne s’agit pas d’une mode mais d’un changement d’habitude lié aux questions écologiques actuelles, et accentué par la pandémie de Coronavirus :