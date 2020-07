A la découverte des Circuits Secrets de St-Ursanne et Delémont

15 sites, un tour de ville complet, les mollets et les yeux mis à rude épreuve, ce circuit secret est une pépite touristique, que je ne conseille toutefois pas aux familles avec enfants en bas âge… attendez qu’ils marchent bien ! Le vrai « + », c’est l’application. Vous visitez St-Ursanne natel ou tablette en main pour plonger dans la magie des lieux… c’est presque vertigineux par instant. Histoire, archéologie, spiritualité, vidéos, réalité virtuelle, anecdotes, chants, jeu – encore un peu à affiner d’ailleurs – tout y est ou presque. Cette application conçue par la HE-ARC et dans le cadre du 1400e, a nécessité ressources et moyens, mais le résultat est là. 15 sites – cloître, collégiale, ancien cimetière, pont Saint-Jean, etc -, mais 5 lieux secrets : les portes Saint-Paul et Saint-Pierre, le musée lapidaire, la tourelle et une cave à vin plutôt complexe à dégoter. Dans chaque lieu, vos émotions mises à l’épreuve. Légende en patois, histoire de sorcières, une tête de dragon, des pierres qui parlent ou encore un visuel des célèbres Médiévales… Enfin, ce circuit propose aussi quelques pépites. Je n’en citerai qu’une : cette illusion d’optique que nous offre la collégiale... une fenêtre vraiment pas comme les autres… Tu passes 1000x devant sans le voir… Tout cela en 2h de balade, nous dit Jura Tourisme. C’est largement sous-estimé. J’ai mis le double et dû me dépêcher sur la fin, tellement c’était bien.