François Monin prendra la direction d’AgriJura

Du renouvellement à la direction d’AgriJura. Michel Darbellay cédera son fauteuil de directeur à François Monin, l’actuel responsable de la Division économie agraire à l’Union Suisse des paysans (USP).

Le Delémontain de 28 ans sera chargé d’harmoniser les différents changements en matière de production agricole. AgriJura précise dans son communiqué publié ce jeudi l’engagement de François Monin pour concilier « les attentes et critères des acteurs du marché » et « les problèmes pratiques rencontrés sur les exploitations et la défense de l’intérêt commun ».

François Monin devrait entrer en fonction d’ici la fin de l’année pour succéder à Michel Darbellay qui intégrera pour sa part la direction de l’USP. /comm-sab

