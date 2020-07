Le Jura décrète l’interdiction des feux en forêt

Le risque d’incendie est trop élevé pour permettre des feux en forêt et dans les pâturages boisés. Le canton du Jura a annoncé ce jeudi l’interdiction de tous les feux à même le sol, ainsi que l’usage de grilles et de feux d’artifices en forêt et à moins de 200 mètres des lisières.

Dans son communiqué, les autorités précisent que les foyers allumés dans des foyers fixes « en dur », comme dans les cabanes forestières, ainsi que l’usage de grills à gaz ou électriques restent autorisés moyennant les précautions d’usage.

Concernant la fête nationale, l’usage de feux d’artifice reste autorisé en zone urbaine ou en zone ouverte. Le canton appelle les usagers à la plus grande prudence, notamment aux abords des champs et cultures ainsi que des bâtiments. Dans tous les cas, il est interdit de lancer des lanternes volantes. /comm-vja