Des balances en tout genre pour la réouverture du Musée rural

Le Musée rural des Genevez sort de son confinement. L’institution rouvre ses portes dimanche après plusieurs mois de fermeture en raison de la pandémie. Pour l’occasion, elle dévoile une toute nouvelle exposition temporaire qui est intitulée « Ça balance au musée ». Le public peut y découvrir une trentaine de balances en tout genre. Certaines sont plutôt originales, selon le président du Conseil de fondation du musée. Clément Saucy évoque, par exemple, les balances de pharmacie, celles pour le thé ou encore l’opium qui étaient relativement précises pour de très petites quantités. « Presque chaque type de métiers avait sa balance et l’avait améliorée ou aménagée pour que ce soit le plus pratique possible », souligne le bénévole.

La plupart des pièces sont issues des collections du Musée rural. Elles datent de différentes époques, dont la plus ancienne de 1830 environ. Plusieurs animations sont proposées aux visiteurs qui auront notamment la possibilité de se peser avec une bascule, une balance à pommes de terre. « J’espère que les gens n’auront pas de surprises après le confinement », conclut Clément Saucy en souriant. /alr