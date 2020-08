L’Ajoie secoué par un violent orage

La fête nationale a été marquée par le passage d’un violent orage en Ajoie. Une importante quantité de pluie est tombée entre 20h30 et 21h30 dans le secteur de Courgenay, Alle, Vendlincourt, Miécourt et Bonfol. Un ruissellement d’eau et de boue a notamment traversé une partie du village d’Alle, ce qui a nécessité l’intervention des pompiers. Les dégâts sont très limités, selon la police cantonale jurassienne. La route entre la localité et Vendlincourt a toutefois dû être fermée. Elle le restera jusqu’à dimanche en fin de matinée. /alr