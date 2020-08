Un talus en feu à Porrentruy

Un incendie s’est déclaré samedi après-midi chez un habitant de la route de Courgenay, à Porrentruy. L’homme a brûlé des branches dans le talus de sa propriété et le feu s’est rapidement étendu en raison de la sécheresse actuelle. L’intervention des pompiers a permis de le maîtriser et d’éviter une plus large propagation aux villas attenantes. Le Centre de renfort de Porrentruy s’est déployé sur place avec dix hommes et trois véhicules. Les polices cantonale et municipale étaient également présentes pour accomplir les actes d’enquête. Par ailleurs, un agent a été conduit à l’Hôpital du Jura pour des contrôles suite à l’inhalation de fumées.

La police rappelle qu’il faut être extrêmement prudent durant cette période sèche et de canicule. Elle souligne qu’il est interdit, en tout temps, de brûler des branchages et autres matériaux chez soi. /comm-alr