Les feux en forêt sont à nouveau autorisés dans le Jura

L’interdiction de faire du feu est levée sur le territoire jurassien. L’Office de l’environnement l’a annoncé mardi dans un communiqué. Compte tenu des pluies de ces derniers jours et de la baisse des températures, le degré de danger d’incendie de forêt et de broussailles s’est abaissé pour passer de « fort » à « limité ». Les restrictions de feu en forêt, en pâturages boisés et à proximité en vigueur depuis le 30 juillet ne sont ainsi plus nécessaires. La plus grande prudence reste toutefois de mise avec le retour des beaux jours.

Le niveau actuel de danger d’incendie de forêt, les mesures prises par les autorités, ainsi que diverses informations sur la thématique, sont disponibles en tout temps ici et ici. /comm-emu