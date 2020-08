Le coronavirus a aussi eu raison des festivités à Courtételle cette année. La commune a annoncé ce jeudi l’annulation de son annuelle fête du village prévue le dernier week-end de septembre. Garantir le respect des mesures de distanciation sociale et les mesures sanitaires parait compliqué pour l’événement basé sur « la convivialité et la proximité ». Courtételle donne rendez-vous aux participants le 25 et 26 septembre 2021. /comm-sab