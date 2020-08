Les vacanciers ont plein de questions

Pas toujours simple de rentrer de vacances et de savoir quoi faire en raison de la situation sanitaire. L’Etat jurassien affirme jeudi que ses services sont « largement sollicités » par des questions de vacanciers. Dois-je me mettre en quarantaine ? Dois-je avertir mon employeur ? Quid des frontaliers ? Dans le but de faciliter la compréhension, le Jura a publié un rappel des règles en lien avec les dernières recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Il rappelle notamment que :